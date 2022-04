Dal sito ufficiale della Juventus:



"Sofie Junge Pedersen è risultata positiva al Covid-19 a seguito di controlli in linea con il protocollo in vigore. La giocatrice si sta già autoisolando, in accordo con le autorità competenti".



Nell'ultimo match, domenica contro la Lazio, Pedersen è stata protagonista, mettendo la firma su una doppietta.