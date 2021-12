Dal sito ufficiale della Juventus:"Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice Pauline Peyraud-Magnin che sta già osservando le norme previste.Juventus Women, che ricomincerà la sua attività il 28 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie.".