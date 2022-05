Buone notizie per la Juventus Women. Lina Hurtig è infatti guarita dal Covid-19 e può tornare a disposizione di Joe Montemurro per i prossimi impegni, tra cui la sfida di domenica contro il Sassuolo che può regalare alle bianconere lo scudetto. Ecco la nota ufficiale del club: "Juventus Football Club comunica che Lina Hurtig è stata sottoposta a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice non è più sottoposta a regime di isolamento".