Buone notizie per la Juventus Women di Joe Montemurro. Cristiana Girelli è infatti guarita dal Covid-19, come annunciato dallo stesso club bianconero tramite i suoi canali ufficiali: "Cristiana Girelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L'esame ha dato esito negativo e la calciatrice è pertanto guarita".

L'attaccante può quindi tornare a disposizione della squadra per i prossimi impegni, a partire dal match di campionato contro il Verona in programma domenica 6 febbraio alle 14.30.