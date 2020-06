Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha comunicato l’addio di Michela Franco, calciatrice della Juve Women di Rita Guarino: “Per tre anni, Michela Franco e le Juventus Women hanno camminato fianco a fianco, affrontando insieme tutte le sfide trovate sul percorso giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Dopo tre stagioni ricche di momenti indimenticabili e meravigliosi successi è arrivato, però, il momento di salutarsi: Michela lascerà il bianconero.



Arrivata nell'estate del 2017, ha condiviso i primi passi delle Juventus Women, contribuendo a creare quel gruppo capace di laurearsi subito campione d'Italia combattendo fino alla fine e in grado poi di migliorarsi stagione dopo stagione. Lo dicono i trofei, con altri due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, e soprattutto l'ha sempre detto il campo, dove, spesso, unitamente alla qualità, lo spirito di gruppo ha fatto la differenza.



La sua personalità, il suo entusiasmo e la sua capacità di esserci sempre al momento e nei modi giusti hanno senz'altro contribuito a tutto ciò e la sua maglia numero 6 avrà sempre un valore particolare per tutti i tifosi, ma, soprattutto, per le sue compagne, che sicuramente sentiranno la sua mancanza.



Juventus ringrazia Franco per il suo contributo e le augura il meglio per il suo futuro.



Grazie, Michela!”