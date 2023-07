La notizia era già nell'aria e come anticipato QUI ora è ufficiale. Camillasi trasferirà in prestito al Genoa nella prossima stagione. A comunicarlo la Juventus Women tramite i propri canali ufficiali. Di seguito l'annuncio della Vecchia Signora.Camilla Forcinella giocherà la prossima stagione in presito al Genoa.La sua carriera è iniziata con l'Hellas Verona, con il debutto in Serie A nella stagione 2016/17 ad un'età incredibilmente giovane (Camilla è classe 2001). Da quando è arrivata alla Juve, nel gennaio 2022, ha collezionato due presenze in prima squadra, debuttando nella vittoria di Coppa Italia contro il Cittadella.In bocca al lupo per la prossima stagione, Camilla!