"A quasi due anni di distanza dall'intesa che sancì il suo debutto come casa del calcio femminile, TimVision - grazie al nuovo accordo siglato con la FIGC - continuerà a essere il Title Sponsor della Serie A Femminile per le prossime due stagioni sportive. TimVision trasmetterà in diretta tutte le partite del massimo campionato, a cui si aggiungono anche i match della fase finale della Coppa Italia – a partire dai Quarti di finale – e della Final Four della Supercoppa.Accanto a TimVision, la novità sarà rappresentata da LA7, che ha acquisito i diritti per portare in chiaro nelle case degli italiani 22 incontri di campionato (una gara per ogni giornata), le semifinali e la finale di Coppa Italia e le tre sfide che caratterizzeranno il rinnovato format - già utilizzato la scorsa stagione - della Supercoppa.A meno di un mese dall'inizio della stagione, cresce l'attesa per vedere all'opera le 12 protagoniste della Serie A 2021/2022. Il campionato, che scatterà sabato 28 agosto, ripartirà con la Juve del neo tecnico Joe Montemurro intenzionata a difendere il titolo (il quarto consecutivo) dagli assalti delle rivali, Milan e Roma su tutte. I riflettori saranno puntati anche sul Sassuolo, chiamato a confermarsi dopo l'ottimo terzo posto dello scorso anno, sul nuovo corso dell'Inter di Rita Guarino e sulle debuttanti Sampdoria, Lazio e Pomigliano.In attesa di lasciare la parola al campo, il sipario sulla nuova edizione del campionato si alzerà virtualmente giovedì alle ore 13.30 con la presentazione del calendario. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in esclusiva sugli account social della Divisione Calcio Femminile.Facebook: @FIGCfemminileTwitter: @FIGCfemminileInstagram: @figccalciofemminileAl termine dell'evento sarà possibile consultare il calendario completo della Serie A TimVision 2021/2022 sul sito della FIGC.E in serata su LA7, nel corso della trasmissione 'In Onda', la presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, la Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini e il capitano della Nazionale e della Juventus Sara Gama interverranno per commentare il calendario e fare il punto sul prossimo campionato di Serie A."