Domani la Juve Women ricomincia a Vinovo. Le ragazze bianconere si ritrovano agli ordini di Coach Rita Guarino, per iniziare la preparazione estiva pre-campionato. Al gruppo si aggregheranno sabato molte delle giocatrici azzurre protagoniste del Mondiale di Francia. Lunedì 29 raggiungerà la squadra Sara Gama, il 5 agosto Linda Sembrant e Arianna Caruso.



Il 28, le ragazze partiranno per il ritiro di Aymaville (fino al 4 agosto) per poi proseguire la preparazione con un programma di amichevoli.



Ecco l'elenco delle convocate.



IN ARRIVO 25/07 - Aluko, Bacic, Bellucci, Bragonzi, Franco, Giordano, Hyyrynen, Panzeri, Silvioni, Sikora, Staskova, Tasselli, Brscic, Pedersen.



IN ARRIVO IL 27/07 - Boattin, Bonansea, Cernoia, Galli, Girelli, Giuliani, Rosucci.