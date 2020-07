Il calcio femminile torna finalmente in campo. La Juventus Women ha ufficializzato, attraverso il proprio profilo Twitter, il ritorno in campo per un'amichevole contro la Florentina. La squadra di San Gimignano affronterà le bianconere al campo dell'ASD Juventus Club Parma, dunque nella città emiliana e non a Vinovo. Domenica, il calcio d'inizio sarà alle ore 18.30. La gara sarà disputata ovviamente a porte chiuse, ancora sconosciuta l'eventuale trasmissione in diretta della partita.