Ve lo avevamo anticipato ( QUI ) che laWomen si stava muovendo per Estelledel PSG. Oggi il suo arrivo è ufficiale, di seguito il comunicato dal sito ufficiale Juventus:La batteria di difesa della Juventus Women si arricchisce di un nuovo profilo ed è un profilo di caratura internazionale.Si tratta di Estelle Cascarino che ora è a tutti gli effetti una giocatrice bianconera.Difensore centrale francese, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain e firma un contratto biennale che la lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2025.Come dicevamo, Estelle approda alla Juventus dal club parigino, ma l'ultima metà della scorsa stagione l'ha passata in prestito in Inghilterra, al Manchester United.Cresciuta nell'Olympique Lyonnais, con la sorella gemella Delphine, nel suo palmarès conta due campionati francesi e una coppa nazionale, sempre in Francia, oltre a un Europeo Under 19 vinto con la Nazionale transalpina.Ora è ufficiale il suo approdo in bianconero, proprio dopo aver giocato la Coppa del Mondo femminile al fianco di Peyraud-Magnin. Estelle è stata protagonista della più importante competizione per Nazionali femminili a livello mondiale giocando tre partite su cinque, di cui due da titolare, ma la Francia si è dovuta arrendere ai calci di rigore nei quarti di finale contro le padrone di casa dell'Australia.Da adesso, però, la sua attenzione sarà tutta rivolta alle sue nuove compagne e, dunque, al suo nuovo club con il quale cercherà di vincere tanti trofei.Bienvenue, Estelle, ci vediamo in campo!