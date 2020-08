Oggi Sky ha annunciato che anche la stagione 2020-2021 della Serie A femminile sarà visibile su Sky Sport. La tv satellitare trasmetterà in diretta in tutto 50 partite: 44 di campionato (2 per giornata: quella di domenica alle 12.30 più un'altra), semifinali e finale di Coppa Italia, e la Supercoppa Italiana. Si rinnova così il matrimonio tra l'altra metà del calcio e Sky, un matrimonio che ha raccontato gli ultimi due scudetti della Juventus Women. Oltre alle partite, saranno garantiti anche i consueti approfondimenti durante la settimana.