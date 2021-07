Ecco il comunicato:Nata a Verbania, Bonfantini comincia il suo percorso nelle giovanili dell'Inter Milano, dove cresce fino a debuttare in Serie B all'età di 16 anni. Il suo talento viene notato dalla Roma che nel 2018 la porta nella Capitale: è con la Roma che muove i primi passi nel massimo campionato italiano.Il suo impatto con il nuovo club è subito positivo. È lei a procurarsi il rigore che vale il primo gol della Roma in Serie A, e, quando nell'ottobre 2018 segna il suo primo gol, è subito una rete decisiva, che consente di portare a casa i tre punti contro la Florentia. Nel febbraio 2020, entra nella storia del club, segnando la prima tripletta giallorossa in Serie A e segnando, contestualmente, il 100esimo gol della storia della società. Il 30 maggio 2021 ha vinto il suo primo trofeo in carriera: la Coppa Italia.Giovane, ma già matura e pronta a ogni tipo di battaglia, Bonfantini arriva in bianconero con la voglia di vincere e migliorare ancora, e noi non vediamo l'ora di cominciare questo percorso insieme.Benvenuta, Agnese, ci vediamo in campo!".