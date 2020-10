Comunicato ufficiale del club bianconero:

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due componenti dello staff.



In ossequio alla normativa e al protocollo, il gruppo squadra entra da stasera in isolamento fiduciario domiciliare. Questa procedura non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento nei prossimi giorni di pausa per gli impegni della nazionale.



La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti."



Il coronavirus entra così pure nella squadra femminile della Juve. Al momento ci sono 15 giocatrici lontane da Vinovo, impegnate con le rispettive nazionali.