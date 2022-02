Due calciatrici della Juventus Women si uniranno alla nazionale svedese per l'Algarve Cup. Si tratta di Lina Hurtig e Amanda Nilden. In particolare, l'esterna si è messa in mostra nell'ultima parte di stagione, segno che il suo percorso di ambientamento a Torino procede bene e che la fiducia di coach Montemurro è ben riposta.