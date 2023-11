Dal sito ufficiale FIGC:Sarà lo stadio 'Giovanni Zini' dia ospitare,), la 27esima edizione della Supercoppa Italiana femminile. A contendersi il trofeo, come accaduto nel novembre del 2022, saranno Roma e Juventus: le giallorosse, campionesse d'Italia in carica, sono anche le detentrici del trofeo conquistato al 'Tardini' di Parma dopo i calci di rigore, mentre la Juventus ha alzato al cielo la Coppa Italia battendo proprio la Roma nella finale disputata nel giugno scorso a Salerno.Ulteriori informazioni per la vendita dei biglietti saranno rese note nei prossimi giorni.