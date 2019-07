Giulia Mancuso all'Empoli, Paola Boglioni alla Juventus Women.



Il comunicato apparso sul sito dell'Empoli Ladies: "Giulia Mancuso è una nuova calciatrice azzurra: arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Contestualmente la società azzurra ha ceduto le prestazioni sportive di Paola Boglioni, che rimarrà comunque in prestito all’Empoli nella stagione 2019/20. Giulia Mancuso è un difensore nato a Rivoli (To) il 29 febbraio 1999. Inizia a giocare a 8 anni nella Bruinese, per poi trasferirsi alla Juventus, dove nelle ultime stagioni ha giocato nella formazione Primavera".