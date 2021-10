"La storia in bianconero di Arianna Caruso continua: è ufficiale il rinnovo fino al 2024. Per continuare a crescere e inseguire grandi obiettivi insieme.Prima partita storica delle Juventus Women: il 27 agosto 2017 Arianna non ha ancora 18 anni, ma è titolare nel primo undici di una squadra che quel pomeriggio d’estate, con il match di Coppa Italia, inizia a scrivere la storia del calcio femminile italiano. E in quella storia lei ha messo tantissimo di suo, a cominciare proprio da quella gara, presentandosi a quello che sarà il suo nuovo mondo con una doppietta.Da quella giornata gol ne segna tanti e spesso pesanti – saranno nove il primo anno, sono cinque in questo inizio di stagione, la quinta per lei con la nostra maglia -, diventando inoltre la prima giocatrice a toccare quota 100 apparizioni in maglia bianconera, ma come spesso accade quando si parla di elementi chiave di una squadra i numeri raccontano solo una parte della storia.Quello che i numeri non dicono, o per meglio dire lasciano intravedere, è la crescita, come ragazza oltre che come giocatrice. Caru, come la chiamano le compagne, con la Juventus ha scoperto le sue potenzialità e il suo talento, migliorando ogni giorno, rispecchiando, nel suo percorso di crescita, quello di tutta la squadra. Quel percorso, ovviamente, è tutt’altro che concluso: entra nel vivo più che mai, respirando in questi giorni l’aria europea. E continuerà, ovviamente insieme.Congratulazioni, Caru! Ci vediamo in campo!"