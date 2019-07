Sofia Cantore e Bendetta Glionna, due delle calciatrici più promettenti della Juventus Women, si sono trasferite in prestito all'Hellas Verona. A comunicarlo il club bianconero con una nota ufficiale. Il prestito delle due calciatrici durerà per una stagione.



Questo il comunicato ufficiale della Juventus:



La prossima stagione Sofia Cantore e Benedetta Glionna giocheranno il campionato di Serie A nelle fila dell’Hellas Verona Women.



Le due giocatrici, infatti sono state cedute temporaneamente alla squadra veneta, con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2020.



Entrambe classe 1999, Sofia e Benedetta vanno a Verona forti di un doppio titolo conquistato in quest’ultima stagione bianconera: la Coppa Italia (entrambe a segno nella competizione) e il Campionato, che ha visto 18 presenze e 6 gol per Glionna, un’apparizione per Cantore, che per parte dell’annata ha dovuto recuperare da un precedente infortunio).



A loro il nostro in bocca al lupo per questa esperienza!