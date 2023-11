DaIl fischio d'inizio di Juventus Women-Inter, in programma domenica 19 novembre, fino a oggi fissato per le 15:00, è stato posticipato alle ore 16:00.L'ha comunicato la FIGC tramite la circolare n. 25. Lo spostamento è dovuto a una richiesta del broadcaster Rai per ragioni di palinsesto: con l'inizio della gara alle 16:00 potrà trasmettere integralmente la gara su Rai 2.