Comunicato ufficiale della Juventus: "Nel corso dell’allenamento di questa mattina Sara Caiazzo ha riportato una distorsione al ginocchio destro. In seguito agli esami strumentali eseguiti presso il J Medical è emersa la lesione del legamento crociato anteriore e, pertanto, la calciatrice dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico."

Caiazzo è un difensore di 18 anni, ex Napoli. Il suo percorso bianconero non dovrebbe essere definitivamente compromesso da questo infortunio, ma sicuramente la terrà lontana dai campi per parecchi mesi. Mister Montemurro avrà un'alternativa in meno nel suo pacchetto arretratoo.