La Juve Women cede in prestito Asia Bragonzi, uno dei maggiori talenti del suo vivaio: andrà all'Hellas Verona per crescere e trovare spazio. Ecco il comunicato ufficiale:



"Verona – Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – le prestazioni sportive della calciatrice Asia Bragonzi.



La giovane attaccante classe 2001, più volte avversaria delle gialloblù nelle passate stagioni nei campionati Under 17 e Primavera, era da tempo stabilmente aggregata alla Prima Squadra bianconera, con cui ha fatto i suoi esordi. Da oggi è una nuova calciatrice del Verona, di cui indosserà la maglia numero 11".