Come anticipato nei giorni scorsi, Agnese Bonfantini vestirà la maglia dell'Inter. Adesso è ufficiale, la giocatrice della Juventus Women si è trasferita in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.FC Internazionale Milano comunica l'arrivo di Agnese Bonfantini. L'attaccante classe 1999 arriva in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2024.