Buone notizie per la Juventus Women. Come comunicato dallo stesso club bianconero, "Lisa Boattin e Sara Gama hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L'esame ha dato esito negativo per entrambe le calciatrici che pertanto sono guarite e non più sottoposte al regime di isolamento domiciliare".

Le due ragazze potranno dunque tornare a disposizione di Joe Montemurro per preparare i prossimi impegni, a partire dalla semifinale di Supercoppa Italiana femminile contro il Sassuolo in programma mercoledì 5 gennaio alle 17.30 allo stadio di Frosinone.