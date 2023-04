DaElisaed Eva, insieme a Chiara, sono le prime giocatrici provenienti dal nostro Settore Giovanile a firmare il loro primo contratto da professioniste con la Juventus. Rispettivamente classe 2004 e classe 2005, si legano alle bianconere fino al 2026.Le due, cugine unite dalla passione per il calcio, condividono così un'altra tappa speciale della loro carriera.Un giorno da ricordare per entrambe, punto d'arrivo di uno splendido percorso di crescita nel Settore Giovanile e nuovo punto di partenza.ELISA PFATTNERApprodata in bianconero nel 2020, dall'agosto 2021 fa parte della Prima Squadra. La scorsa stagione ha collezionato sette presenze tra campionato e coppe, quest'anno, invece, fin qui sono cinque le apparizioni, impreziosite anche da un gol in Coppa Italia, segnato nel successo per 4-1 contro il Brescia.EVA SCHATZERBianconera dall'agosto 2020, è entrata nella rosa della Prima Squadra nel febbraio 2023 dopo aver brillato con l'Under 19 da sotto età e con la fascia da capitano al braccio. In questa stagione ha collezionato tre presenze in Coppa Italia, esordendo contro il Brescia, proprio nella partita in cui sua cugina Elisa ha trovato il suo primo gol.