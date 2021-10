9 novembre 2021, alle 21:00 le luci dell’Allianz Stadium si accenderanno nuovamente per le Juventus Women. Le bianconere ospiteranno il Wolfsburg nella terza gara della fase a gironi di UWCL e sarà una sfida importantissima per continuare a inseguire il sogno del passaggio del turno. Sarà, inoltre, la seconda gara europea consecutiva giocata a casa, dopo quella con il Chelsea e ancora una volta l’avversario è di altissimo livello: le tedesche hanno in bacheca due UEFA Women’s Champions League e hanno disputato tre finali nelle ultime sei edizioni.La succitata serata contro le vicecampionesse d’Europa è stata ricca di emozioni anche grazie allo straordinario supporto dei tifosi e adesso è il momento di vivere, insieme, un’altra grande serata. È aperta la distribuzione dei biglietti, che, anche per questo match, saranno omaggio per respirare un’atmosfera speciale e vivere un'altra notte da sogno.Ricordiamo che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.I biglietti, come da inizio stagione, saranno disponibili soltanto sull’Official Ticket Shop Juventus.OFFICIAL TICKET SHOPPer ottenere i biglietti omaggio è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus.Ci sono tre possibilità per effettuare la registrazione:- tramite Juventus Card, se si è in possesso di una Juventus Card attiva;- tramite numero di Membership, se si è in possesso di una Membership attiva;- tramite email, se non si possiede né una Juventus Card né una Membership.Ogni tifoso potrà selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti per questo match.