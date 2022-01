Sabato 22 gennaio, alle 14:30, La7 trasmetterà in diretta il big match tra Juventus e Fiorentina, valido per la 13^ giornata della Serie A TimVision. Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, sarà l’ospite d’eccezione, assieme al giornalista Alessandro Alciato, dello studio condotto da Francesca Brienza (in onda dalle 14), mentre Antonio Cabrini interverrà in collegamento. La telecronaca della gara sarà curata da Laura Gobbetti e Martina Angelini.