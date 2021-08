Alicelascia la. L'attaccante, di proprietà del club bianconero, parte in prestito per una stagione alla Sampdoria Women, dove potrà giocare con maggiore continuità. Nel precampionato, Berti ha ben figurato, ma la proprietà ha deciso di concederle un'esperienza fuori dai campi di Vinovo.​"UFFICIALE | Alice Berti in prestito per una stagione alla #SampdoriaWomen. Buona fortuna!". Questo, il tweet con cui la Juve ha ufficializzato la cessione.