"Sono state protagoniste della trionfale stagione delle Juventus Women e ora hanno deciso di legarsi ancora di più ai colori bianconeri. E’ ufficiale: Doris Bacic e Sofie Pedersen saranno bianconere fino al 2021, rinnovando il proprio contratto, in scadenza nel giugno 2019, per altre due stagioni". Inizia così il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale della Juventus che prosegue: "La giocatrice croata ha dato più volte prova del suo talento fra i pali bianconeri, guadagnandosi con merito i titoli di Campionessa d’Italia e di vincitrice della Coppa Italia. Pedersen, invece, è autrice di uno dei gol più iconici di tutta la stagione: quello che ha permesso alla Juve di battere la Fiorentina, nel il match storico dell’Allianz Stadium, lo scorso marzo. Ora, insieme, continueranno a giocare per vincere con le Juventus Women fino al 2021. Ancora con noi, ragazze!". Dopo quelli di Boattin, Caruso, Galli e Panzeri ecco la firma di due nuove protagoniste.