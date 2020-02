Comunicazione importante della Juventus Women in vista degli impegni delle ragazze di Guarino con le rispettive Nazionali. Attraverso una nota ufficiale, il club ha annunciato che Doris Bacic e Sofie Pedersen non partiranno in vista della sosta. Il portiere croato sarebbe stata impegnata contro la Repubblica Ceca, mentre la centrocampista danese avrebbe dovuto prendere parte all’Algarve Cup.