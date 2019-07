In casaè tempo di cambiamenti. Il mercato porta novità importanti tra i pali: saluta, vice di Giuliani, presente in bianconero fin dalla prima stagione, e spazio a, proveniente dal Sassuolo. Questo il comunicato del club campione d'Italia: Classe 1990, Tasselli ha alle spalle una carriera in molte squadre femminili italiane, come il Tavagnacco, appunto il Sassuolo, in cui ha giocato le ultime 2 stagioni, e la Reggiana, che la ha vista esordire, e con cui si è tolta le principali soddisfazioni a livello di palmarès.Infatti, proprio a Reggio Emilia Sabrina ha conquistato la Coppa Italia 2009/2010, e poi, nella stagione del suo ritorno con la Reggiana, la 2016/17, ha vinto il Campionato di Serie B.In bocca al lupo, quindi, per la nuova esperienza in bianconero, e benvenuta!".