Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juve Women ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Maria Alves fino al 2021.



IL COMUNICATO - "Approdata alla Juventus la scorsa estate, Maria Alves vestirà i colori bianconeri anche la prossima stagione, dopo aver firmato il rinnovo del contratto fino al 2021.



Classe '93, ha colpito tutti fin dal suo arrivo per la sua voglia di migliorarsi e ritagliarsiun ruolo importante nella squadra e, ovviamente, per le sue qualità. Una su tutte la sua straordinaria velocità, che l'ha presto trasformata in un incubo per le avversarie.



Proprio dopo uno scatto che le ha permesso di sfuggire alla difesa avversaria, Maria ha trovato il suo primo gol con la nostra maglia. Era la terza giornata di campionato e, a Vinovo, le Juventus Women centravano la terza vittoria di fila, contro la Florentia. Per lei è stato il primo dei cinque gol messi a segno in stagione: dopo la Florentia ha colpito Verona, Roma e Tavagnacco in campionato e Fortitudo Mozzecane in Coppa Italia.



Il suo primo anno in bianconero l'ha vista anche conquistare un trofeo, la SupercoppaItaliana, e la prossima stagione potrà inseguirne altri. Come sempre, a tutta velocità!



Congratulazioni, Maria, il campo ti aspetta!".