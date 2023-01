Visite mediche in mattinata e firma sul contratto. La Juventus Women ha ufficializzato l'arrivo di- Si chiama Bénédicte Simon, è nata a Mantes-la-Jolie, nel nord della Francia, il 2 giugno 1997 e da oggi è una nuova giocatrice delle Juventus Women. Difensore, arriva dal PSG e firma un contratto fino al 30 giugno 2025. Vestirà la maglia numero 20.La carriera di Bénédicte comincia con la maglia dell’FC Mantois 78, poi l’esordio tra le grandi con l’Aurillac Arpajon e il passaggio nel 2016 al Reims, in Division 2. Nel 2019 contribuisce a portare il club nella massima serie francese e nel 2020 si trasferisce al PSG, con cui esordisce proprio contro la sua ex squadra e, alla prima stagione, si laurea campionessa di Francia.La scorsa annata prestito all’Atletico Madrid e quarto posto nella Primera División Femenina de España, prima del ritorno a Parigi dove ha giocato in questa prima parte di stagione. Ora, per lei, una nuova esperienza in un altro grande campionato per inseguire, in bianconero, grandissimi obiettivi.Benvenuta, Bénédicte! Non vediamo l’ora di vederti in campo!