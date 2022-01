Ancora buone notizie per la Juventus Women sul fronte Covid-19. Dopo Lisa Boattin e Sara Gama, anche Pauline Peyraud-Magnin è infatti risultata negativa al tampone di controllo ed è pertanto guarita dall'infezione, come annunciato dallo stesso club bianconero tramite il sito ufficiale.



Domani, mercoledì 5 gennaio, la squadra di Joe Montemurro affronterà il Sassuolo per la semi finale di Supercoppa Italiana femminile: la sfida è in programma alle 17.30 allo stadio di Frosinone.