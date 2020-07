L'attaccante 18enne Federica Anghileri è passata in prestito dalla Juventus Women alla Florentia San Gimignano, dove troverà un'altra giocatrice di proprietà bianconera come Sofia Cantore. Già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, l'anno scorso Anghileri era in prestito all'Empoli: per quest'anno la Juve le ha assicurato un'altra annata in Serie A e in Toscana. Queste le sue parole, raccolte da calciodonne.it: "La Toscana è una terra meravigliosa, sono stata molto bene e quando la Juventus mi ha prospettato un altro anno in questi bellissimi luoghi ho accettato subito. In più il progetto Florentia San Gimignano mi è piaciuto, è una bella società che vuole far bene".