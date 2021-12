È ill'avversaria dellaai quarti di finale di. Questo l'esito del sorteggio di Nyon svolto nel primo pomeriggio odierno, che ha abbinato le bianconere di Joe Montemurro - per la prima volta in questa fase del torneo femminile dopo lo storico passaggio della fase a gironi, da seconda classificata - alla squadra francese, già affrontata nell'ultima edizione della competizione. Evitato, dunque, lo "spauracchio" Barcellona - campione in carica - e il PSG. La gara di andata si disputerà il 22 o 23 marzo, quella di ritorno il 30 o 31 marzo, in base alle date che saranno ufficializzate a breve.