L’Empoli Football Club comunica che Melissa Bellucci, Margherita Brscic e Martina Toniolo sono tre nuove calciatrici dell’Empoli Ladies.

Melissa Bellucci, centrocampista classe 2001, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc. Dopo i primi anni nelle giovanili maschili, Bellucci approda a 14 anni nella Jesina, giocando la prima stagione in Primavera e la seconda in Serie B. A 17 anni, nella stagione 2018/19, passa alla Primavera della Juventus, conquistando il Torneo di Viareggio e facendo l’esordio in Serie A. Nell’ultima stagione è entrata a far parte della rosa della Prima Squadra bianconera, vincendo Campionato e Supercoppa e ripetendo il successo al Torneo di Viareggio con la Primavera. Con la Nazionale Italiana, Bellucci ha fatto tutto il percorso dall’Under 16 fino all’Under 19, partecipando anche ad un Europeo Under 17.



Margherita Brscic, difensore italiano classe 2001, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc. Dopo le prime esperienze nelle squadre maschili, Brscic inizia il suo percorso nel calcio femminile nella stagione 2016/17 tra le fila del Luserna, squadra della provincia di Torino. Nel 2017 arriva nella Primavera della Juventus, dove gioca 3 stagioni, segnando 6 gol e vincendo due Tornei di Viareggio. Brscic ha già fatto i primi passi in Nazionale, collezionando 3 presenze con l’Under 19 in occasione delle qualificazioni all’Europeo, 2 presenze in amichevole contro la Spagna, 3 presenze al Torneo di La Manga e seguendo un ritiro con l’Under 23.

Martina Toniolo, difensore classe 2001, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc. Originaria del Piemonte, inizia a giocare a 6 anni nelle squadre maschili. Dal 2014 al 2017 gioca nel Torino Calcio Femminile, poi arriva alla Primavera della Juventus dove trascorre le successive 3 stagioni, vincendo due volte il Torneo di Viareggio. Nell’ultima stagione ha collezionato 17 presenze e ha segnato 4 gol. Con la Nazionale Italiana Under 19, Toniolo ha giocato due amichevoli contro la Spagna e ha preso parte a 3 raduni.