DaDomenica 17 settembre comincia, contro il Sassuolo, il campionato della Primavera Femminile. Le bianconere, quest'anno guidate da Matteo Scarpa, continuano a preparare l'esordio stagionale. Di seguito potete trovare la gallery della seduta di allenamento del mercoledì, a quattro giorni da Juve-Sassuolo.L'appuntamento per l'esordio in campionato è al JTC di Vinovo, sede, in questa stagione, delle gare interne delle giovani bianconere. L'ingresso, per la gara in questione e per tutta l'annata, sarà libero fino a esaurimento posti.