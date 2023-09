Il nuovo allenatore dellaWomen Under 19 Matteoha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole:"È accaduto tutto molto velocemente, nella settimana precedente alla finale di Coppa Italia. Credo sia l’evoluzione naturale del mio percorso quindi per me è stato facilissimo accettare"."Il potenziale di questo gruppo si vede innanzitutto dal fatto che ci sono almeno 5 o 6 giocatrici già nel giro della prima squadra e, in generale, tante altre hanno le caratteristiche per un bel percorso. I nostri obiettivi li fisseremo ad aprile. Ma attenzione, non c’è solo la Roma: anche Milan e Inter hanno formato gruppi forti pescando anche all’estero"."Arianna Caruso: è arrivata qui non ancora diciottenne e immediatamente ho capito che avrebbe potuto fare la carriera che sta facendo. Non solo per le sue qualità tecniche, ma anche a livello caratteriale"."Il mio sogno era quello di vivere di calcio e da sette anni ci sto riuscendo. Mi piaceva il ruolo di vice e mi intriga questo ruolo di “primo”. Adesso sono concentrato solo sul presente".