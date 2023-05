Ancora una volta Juventus-Roma, ancora una volta si incontrano in una finale Scudetto. Una gara che vale un'intera stagione. I precedenti sono tutti in favore delle giallorosse che per tre stagioni consecutive hanno sconfitto le bianconere in finale. Si gioca tutto al Centro Sportivo Giacinto Facchetti di Cologno al Serio. Bianconere alla ricerca del riscatto, la Roma per la riconferma.Juventus Women U19: in attesaRoma: in attesa