La Juventus Women Under 19 sotto la pioggia di Cologno al Serio nella quarta finale Scudetto si arrende ancora una volta alla Roma. Queste le nostre pagelle:Chiamata a sostituire Mustafic nella fase di riscaldamento pre gara. Sul primo gol non ha colpe, sul raddoppio avrebbe potuto fare di più.Spinge, si sacrifica e lotta su ogni pallone. Cerca anche di impostare il gioco, grinta e cuore.Un colpo di testa pericoloso nel primo tempo. In fase difensiva chiude bene gli spazi.Una prova nel complesso sufficiente, duella con le attaccanti giallorosse. Dal 85'S.V.La migliore in campo, non molla mai. Corre e si sacrifica anche in fase difensiva arginando la compagna di nazionale Petrara per gran parte della gara.Tanti palloni persi a centrocampo, può fare decisamente di più. Dal 85'S.V.Da lei ci si aspetterebbe anche qualcosa in più, gestisce bene il gioco poi nella ripresa si spegne.Può fare di più. Fa sporcare i guantoni a Merolla nel primo tempo ma poi si spegne. Dal 55'6 ci prova, si batte.Un primo tempo a risparmio energetico, poi come un motore diesel si accende e regala una spinta in più mettendo in difficoltà la difesa giallorossa con qualche bel guizzo. Nel complesso sufficiente.- Parte bene ma poi si assenta dal gioco.Spreca un occasione chiara da gol calciando fuori a porta vuota.Come contro l'Inter le sue ragazze partono bene, nella ripresa la Roma si porta in vantaggio ma la Juve ha approcciato bene la gara.