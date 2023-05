Silvianon sarà più l'allenatrice della Juventus Under 19. La coach ha lasciato i suoi saluti al sito ufficiale della Juventus. Le sue parole:"Ringrazio la Juventus per questi cinque anni meravigliosi in cui mi ha permesso di crescere e di apprendere tanto, ho iniziato con i bambini dell’Attività di Base e poi Stefano Braghin mi ha concesso il privilegio di allenare per tre anni l’U19 femminile. Grazie anche a Carola Coppo e al mio staff per essere stati sempre al mio fianco in queste tre annate. Per me è stato un percorso importante di vita, oltre che professionale: il vedere crescere, giorno dopo giorno, le giovani calciatrici con questa maglia sino all’arrivo in prima squadra era l’obiettivo primario che con la società ci eravamo prefissati. E di questo ne sono molto orgogliosa. La mia scelta di lasciare il club e la squadra è arrivata dopo alcuni giorni di riflessione, al termine di un’altra stagione importante, perché ho deciso di rimettermi in gioco come feci all’inizio di questa avventura e al momento non so ancora dove mi porterà questa scelta. Fin da bambina la Juventus è sempre stata il mio sogno, rimarrà sempre nel cuore, ma è ora di viverne un altro. Ringrazio davvero tutte le persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare in tutti questi anni e tutte le bambine, i bambini e le ragazze con cui sono cresciuta sul campo: vederli raggiungere i loro obiettivi è motivo d’orgoglio. Fino alla fine".