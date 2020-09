1









Silvia Piccini, coach della Juventus Women Under 19 parla a Juventus Tv della final e scudetto (2019-20) di sabato contro la Roma: "Più che parlare di emozioni, parlerei di motivazioni. Ne abbiamo tantissime e abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo fatto una bella chiacchierata col direttore Braghin che come sempre ci illumina. E' una grande opportunità da vivere senza paura".



ALLENAMENTI - "Sono state 5 settimane molto intense con 3 amichevoli comprensive di un torneo. La voglia di migliorarsi c'è sempre e le ragazze ce lo stanno facendo vedere. Il cammino sta continuando e proseguiamo così".



FINALE - "La differenza come sappiamo in queste partite secche sarà la testa e il cuore. Avere senso di sacrificio, mettersi a disposizione sempre per la compagna. Era un discorso già partito a inizio anno. Con la paura ma col coraggio di saperla superare, insieme".



TITOLO - "Tutte le ragazze che l'anno scorso hanno partecipato ci staranno vicine e faranno il tifo per noi. Chi giocherà sabato darà il massimo per far vedere che è alla Juve e questo è indiscutibile".