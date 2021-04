Silvia Piccini, coach della Juventus Women Under 19, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero per presentare il big match di domenica contro l'Inter. Queste le sue parole: "Lo staff è orgoglioso del percorso fatto. È stato un anno difficile e per questo dobbiamo essere tutti soddisfatti, ma pretendere ancora di più. Le ragazze hanno la fortuna di poter vivere grandi match come questo contro l'Inter e devono sfruttarli al massimo e viverli. Atteggiamento e mentalità faranno la differenza, sono partite di cuore, gambe e fame: quella scintilla deve essere in tutte loro. L'unità del gruppo e le relazioni sono il punto di forza della squadra: questo si traduce anche in un possesso palla bello da vedere. Dovremo, però, trasformare questo in efficacia e semplicità. È una partita che determina la vittoria del girone ed è una gara secca e andremo a vedere i punti di forza e dove potremo migliorare. Siamo molto tranquille, abbiamo ansia positiva che ci farà arrivare a domenica super cariche e pronte".