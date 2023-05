SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

La Juventus Women di Silvia Piccini in campo per un'amichevole di lusso contro il Lione. Una buona occasione per vedere all'opera le migliori d'Europa e potersi confrontare con loro. Le bianconere escono sconfitte per 3-1, a segno per la Juventus Women Giorgia Berveglieri. Un buon test per la squadra di coach Piccini.IL TABELLINOMarcatrici: 18' Bethi (L), 25' Mounecif (J) aut., 28' Rafalski (L), 65' Berveglieri (J)Juventus Women U19: Belotto, Bertucci, Gallo, Lepera, Cocino, Mounecif, Bellagente, Robino, Moretti, Berveglieri, Pfattner. All. PicciniA disp: Gallesio, Genitoni, Cinquegrana, Sardo, Requirez, Ruggeri, Serio, Gallina, D'Auria.Lione: Bosse; Bekhaled, Belhout Achi, Ben Kaabia, Bethi, Charpentier, Chazal, Chiarello, Chicha Douvier, Coutel, De Oliveira, Depailler, Mkades, Rafalski, Samadi, Zemma90'- Cross di Pfattner per la testa di Sardo che sfiora ancora una volta il gol ma il pallone non entraCOOLING BREAK70'- Gallina inventa in profondità per Sardo, a tu per tu con il portiere calcia ma al lato65'- GOL JUVE Moretti allarga per Requirez che crossa in mezzo dove trova libera Berveglieri che da due passi appoggia in porta58'- Grande occasione della Juve con la conclusione di Berveglieri respinta da Bosse46'- Via alla ripresa, entra RuggeriINTERVALLO45'- Gol annullato a Berveglieri per fuorigioco44'- Grande occasione Juve con Berveglieri che a tu per tu con l'estremo difensore francese le calcia addosso, occasione sprecata36'- Cross di Pfattner per la testa di Moretti che però sfiora soltanto, palla di poco al lato29'- COOLING BREAK28'- GOL LIONE calano il tris le francesi con Rafalski, azione di Bekhaled che serve la compagna che da due passi appoggia in porta25'- GOL LIONE un cross in mezzo con una sfortunata deviazione di Jasmine Mounecif nella sua stessa porta per il raddoppio delle francesi18'- GOL LIONE, Bethi ruba palla a Mounecif che da buona posizione libera la conclusione e sblocca la gara15'- Miracolo di Bosse su un gran tiro ravvicinato di Bellagente, primo squillo Juve9'- Palo del Lione con Rafalski che da buona posizione si fa fermare dal legno, è la seconda volta in questo avvio di garaCALCIO D'INIZIO