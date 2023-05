Per la quarta volta consecutiva la Juventus Under 19 femminile affronterà le pari età della Roma nella finale Scudetto. Appuntamento alle ore 17:30, in diretta anche qui su ilBiancoNero.com. Ecco la lista delle convocate diramata da Coach Silvia Piccini.D'AuriaNespoloRobinoMounecifMorettiSchatzerZamboniBertucciMustaficCocinoGenitoniRuggeriLeperaGallinaBellagenteBerveglieriDuljanRequirezCinquegranaPfattner