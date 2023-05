LaWomen Under 19 allenata da Silvia Piccini si impone sull'Inter nella semifinale di questo campionato e conquista l'accesso alla finale in programma domenica allo stadio Giacinto Facchetti di Cologno Al Serio contro la Roma. In palio lo Scudetto.A segno oggi per due volte Ginevrae marcatura singola per Federica. Queste le nostre pagelle:Non ha colpe sul tiro di Callegari. Una gara ordinata, attenta.Da terzino a trequartista è un attimo. Inventa gioco e confeziona l'assist al bacio per il vantaggio di Moretti.Avvia un duello con Tironi e se la cava molto bene.Salta da ferma e segna. Poi impegna Belli in una super parata. In difesa è un muro: non si passa.Rientra dall'infortunio e con le sue sgroppate mette subito in difficoltà la difesa nerazzurra. Generosa serve l'assist a Moretti per chiudere i conti. Dal 88'S.V.Luci e ombre. Prova a riordinare il gioco.Ordine e geometrie in mezzo al campo. Dal suo mancino arriva la rete di D'Auria.Corre e spende molto, è ovunque. Ha delle buone idee. Dal 74'S.V.Spreca una bella occasione nella prima frazione di gara. Poi si riprende e cerca di aiutare in fase di costruzione. Dal 66'6 prestazione sufficiente.Si batte, lavora spalle alla porta e con la sua velocità mette in grande difficoltà la difesa nerazzurra. Una delle migliori in campo, sblocca anche la gara e poi la chiude. Nonostante i crampi, una prestazione ottima. Dal 88'S.V.Uno slalom nel primo tempo che lascia tutti a bocca aperta, poi esce dalla partita. Da una come lei ci si aspetta decisamente altro. Dal 66'6 ci prova.Bastano 13 minuti alle sue ragazze per portarsi sul doppio vantaggio e controllare la gara. Una gara studiata bene e approcciata al meglio.