"Quando ho esordito con laWomen in Coppa Italia contro il Brescia è stato il momento più bello. Quando mi hanno detto che sarei entrata avevo le gambe che tremavano". Così Sofia, terzino destro classe 2004 della Juventus Women racconta il suo esordio con la prima squadra agli ordini di Joe. Poi uno sguardo a quello che sarà: a partire da venerdì le bianconere si giocheranno le Final Four del campionato Primavera, sognando quello Scudetto che è l'unico titolo che manca nel palmares della Vecchia Signora. Nel video che segue l'intervista completa"Un momento delicato, ci stiamo lavorando ogni giorno con la testa verso l'obiettivo e speriamo per il meglio. Alle mie compagne dirò che non sono occasioni frequenti, che vanno sfruttate al meglio e che bisogna dare il massimo perchè possono essere utili per la nostra carriera"."Il momento più bello della mia carriera alla Juve. Il mister mi ha mandata a scaldare, ho avuto un mix di emozioni contrastanti ma ero felicissima, quando mi ha chiamata per entrare mi tremavano le gambe, non ci credevo"."Mi ha insegnato la determinazione, la costanza e l'umiltà. Mi ispiro a lei"."Bravo, disponibile, calmo, ti mette sempre a tuo agio a me piace un sacco come allenatore".