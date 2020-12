La Juventus Women non si ferma più. La squadra di Rita Guarino ha raggiunto la decima vittoria di fila su dieci partite disputate in campionato, grazie al successo per 4-1 conquistato contro la Roma. Protagonista, come sempre, Girelli con una splendida doppietta, vera trascinatrice delle bianconere, che attualmente si trovano prime in classifica a 30 punti, a +3 dal Milan secondo. La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha voluto omaggiare tutti i record di Cristiana, arrivata a 11 gol in Serie A femminile.



