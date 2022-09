Si è chiusa la sessione di mercato, per quanto riguarda il settore femminile bianconero. Tutti i movimenti, da Juventus.com:BEERENSTEYN Lineth Enid Fabienne (1996): Trasferimento Definitivo da BAYERN MONACOGUNNARSDOTTIR SARA BJORK (1990): Trasferimento Definitivo da OLYMPIQUE LYONNAISFORCINELLA CAMILLA (2001): Trasferimento Definitivo da ACF FIORENTINA S.R.L.MOUNECIF JASMINE (2004): Trasferimento Definitivo da SSDARL CITTADELLA WOMENTONIOLO MARTINA (2001): Trasferimento Temporaneo a S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.GIAI ALICE (2003): Trasferimento Temporaneo a SSDARL WOMEN HELLAS VERONABECCARI CHIARA (2004): Trasferimento Temporaneo a F.C. COMO WOMEN S.R.L.GIORDANO MICHELA (2002): Trasferimento Temporaneo a U.C. SAMPDORIA SPABRAGONZI ASIA (2001): Trasferimento Temporaneo a U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.BERETTA BEATRICE (2003): Trasferimento Temporaneo a F.C. COMO WOMEN S.R.L.CAIAZZO SARA (2003): Trasferimento Temporaneo a PARMA CALCIO 2022 S.R.L.SOGGIU VALENTINA (2003): Trasferimento Temporaneo a U.C. SAMPDORIA SPAAPRILE ROBERTA (2000): Trasferimento Definitivo da F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPABELLUCCI MELISSA (2001): Trasferimento Temporaneo a U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.BERTI ALICE ILARIA (2003): Trasferimento Temporaneo a SERVETTE FOOTBALL CLUB CHENOIS FEMININGALLESIO MARTINA (2005): Trasferimento Definitivo da A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINOCINI CAMILLA (2006): Trasferimento Temporaneo a PARMA CALCIO 2022 S.R.L.MUSTAFIC EMMA (2006): Trasferimento Definitivo da A.S.D. FEMMINILE RICCIONECOPELLI ANNA (2008): Trasferimento Definitivo da A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILEVENTURA SARA (2002): Trasferimento Definitivo da OLYMPIQUE LYONNAISVENTURA SARA (2002): Trasferimento Temporaneo a SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FMFERRARI ALICE (2004): Trasferimento Temporaneo a SSDARL WOMEN HELLAS VERONANUCERA MARTINA (2004): Trasferimento Temporaneo a SSDARL CITTADELLA WOMENDULJAN EVELINA PIRJO JOVANKA (2003): Trasferimento Definitivo da KRISTIANSTADS DFFBRSCIC MARGHERITA (2001): Trasferimento Temporaneo a GENOA CRICKET AND F.C.SPAHURTIG LINA MONA ANDRE (1995): Trasferimento Definitivo a ARSENAL WOMEN FOOTBALL CLUB LIMITED