La Juventus Women ha segnato tanti, tantissimi gol nel 2021. Riuscite a contarli tutti? Sì, perché il club bianconero sui propri canali social ufficiali ha pubblicato in questo weekend natalizio la compilation di tutte le reti messe a segno dalla squadra femminile della Juve nell'anno solare che sta volgendo al termine. Da una super bomber come Girelli a a un'emergente come Bonfantini, dalla Serie A ormai dominata alla Champions League che fa sognare le ragazze di Guarino prima e Montemurro poi...

Potete vedere i video qui di seguito: